Sjaan mediteert en heeft haar zinnen gezet op het WK Opgeleefde Shanice van de Sanden zag zichzelf WK-finale beslissen

Door Steven Kooijman

Shanice van de Sanden in opperste concentratie. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Ja hoor, daar is ze weer, terug van weggeweest. De enige echte Shanice van de Sanden (30). Soms controversieel, maar bovenal zeer geliefd bij medespelers en fans. De turbo uit Utrecht hervond zichzelf in Liverpool na een moeilijke periode en gaat vol voor een plekje in de WK-selectie van Oranje. Met dank aan meditatie en een gezonde dosis geloof in eigen kunnen. ,,Bij zo’n deuntje kom ik helemaal tot mezelf.”