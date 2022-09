Bomvolle Eredivisie-zaterdag: Ajax, PSV en Feyenoord in actie

Volg de wedstrijden via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Fortuna Sittard - FC Utrecht

Vrijdag werd het Eredivisie-weekeinde al in gang gezet met een spectaculair duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Met een absolute hoofdrol voor invaller Anastasios Douvikas, die drie treffers voor zijn rekening nam, wonnen de bezoekers met 3-4.

Ajax - SC Cambuur

Ajax is nog zonder puntenverlies en de ploeg van trainer Alfred Schreuder wil dit voor eigen publiek in de thuiswedstrijd natuurlijk continueren. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 16.30 uur.

FC Twente - PSV

Na de midweekse, eclatante zege op FC Volendam staat het PSV van trainer Ruud van Nistelrooy nu voor een zwaardere krachtproef. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij FC Twente, dat eveneens een midweekse zege boekte, op Excelsior. Het duel in de Grolsch Veste start om 18.45 uur.

Sparta Rotterdam - FC Volendam

Als de klok op Het Kasteel 20.00 uur slaat, nemen Sparta en FC Volendam het in Rotterdam-West tegen elkaar op. De ploegen van Henk Fraser en Wim Jonk hebben allebei vier punten, maar hebben een wisselend gevoel aan hun laatste wedstrijd overgehouden. Sparta won vorige week in Deventer van Go Ahead, terwijl Volendam door PSV in Eindhoven met 7-1 werd weggepoetst.

Go Ahead Eagles - Feyenoord

Feyenoord wacht op de late zaterdagavond een pittige opdracht: winnen in de Adelaarhorst. Al is de tegenstander nog niet bepaald in vorm, want Go Ahead Eagles haalde uit de eerste vier wedstrijden nog geen enkel punt. Vanaf 21.00 uur gaat de bal rollen in Deventer.

