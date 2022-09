LIVE Ajax neemt riante voorsprong tegen Cambuur

Volg de wedstrijden via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Ajax - SC Cambuur

Ajax begint om 16.30 uur met Edson Álvarez en Davy Klaassen in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De middenvelder uit Mexico kreeg deze week van de clubleiding geen toestemming voor een transfer naar Chelsea. Álvarez was daar zo teleurgesteld over dat hij een training oversloeg.

Trainer Alfred Schreuder begreep dat het hoofd van Álvarez donderdag even niet naar trainen stond. „Bij Alvarez speelden er dingen op de laatste dag van de transferperiode, dan is het logisch dat er iets gebeurt bij zo’n jongen”, zei de coach. „We hebben toen afgesproken dat hij niet zou meetrainen. Maar vrijdag liet hij weer zien dat hij nog graag voor Ajax speelt.”

Davy Klaassen keert terug in de basisformatie van Ajax. Kenneth Taylor start op de bank, net als de aanwinsten Lucas Ocampos, Florian Grillitsch en Ahmetcan Kaplan.

FC Twente - PSV

PSV begint de uitwedstrijd tegen FC Twente in de Eredivisie zonder Anwar El Ghazi. De 27-jarige aanvaller, die deze week overkwam van Aston Villa, zit in Enschede op de reservebank.

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV houdt grotendeels vast aan de basisploeg van afgelopen woensdag, toen FC Volendam in Eindhoven met 7-1 werd verslagen. Xavi Simons, die toen twee keer scoorde, start opnieuw als spits. Cody Gakpo begint vanaf de linkerkant. De Oranje-international leek deze zomer lange tijd te vertrekken bij PSV, maar nadat Manchester United was afgehaakt koos Gakpo toch voor een langer verblijf in Eindhoven. Simons en Gakpo scoorden dit seizoen in de Eredivisie allebei al zes keer.

De enige wijziging bij PSV ten opzichte van het duel met Volendam is centraal achterin. André Ramalho keert terug in de ploeg en dat gaat ten koste van de Engelsman Jarrad Branthwaite.

FC Twente kan tegen PSV niet beschikken over Michel Vlap, Michal Sadilek, Julio Pleguezuelo en Sem Steijn.

Sparta Rotterdam - FC Volendam

Als de klok op Het Kasteel 20.00 uur slaat, nemen Sparta en FC Volendam het in Rotterdam-West tegen elkaar op. De ploegen van Henk Fraser en Wim Jonk hebben allebei vier punten, maar hebben een wisselend gevoel aan hun laatste wedstrijd overgehouden. Sparta won vorige week in Deventer van Go Ahead, terwijl Volendam door PSV in Eindhoven met 7-1 werd weggepoetst.

Go Ahead Eagles - Feyenoord

Feyenoord wacht op de late zaterdagavond een pittige opdracht: winnen in de Adelaarhorst. Al is de tegenstander nog niet bepaald in vorm, want Go Ahead Eagles haalde uit de eerste vier wedstrijden nog geen enkel punt. Vanaf 21.00 uur gaat de bal rollen in Deventer.

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag

Fortuna Sittard - FC Utrecht 3-4

Zaterdag

16.30 uur: Ajax - SC Cambuur

Ajax - SC Cambuur 18.45 uur: FC Twente - PSV

FC Twente - PSV 20.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Volendam

Sparta Rotterdam - FC Volendam 21.00 uur: Go Ahead Eagles - Feyenoord

Zondag

12.15 uur: RKC Waalwijk - Excelsior

RKC Waalwijk - Excelsior 14.30 uur: FC Emmen - AZ

FC Emmen - AZ 14.30 uur: SC Heerenveen - NEC

SC Heerenveen - NEC 16.45 uur: FC Groningen - Vitesse

Fortuna Sittard - FC Utrecht

Vrijdag werd het Eredivisie-weekeinde al in gang gezet met een spectaculair duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Met een absolute hoofdrol voor invaller Anastasios Douvikas, die drie treffers voor zijn rekening nam, wonnen de bezoekers met 3-4.