Live Eredivisie: Danilo knikt Feyenoord naast Go Ahead

Go Ahead Eagles - Feyenoord

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag

Fortuna Sittard - FC Utrecht 3-4

Zaterdag

Ajax - SC Cambuur 4-0

FC Twente - PSV 2-1

Sparta Rotterdam - FC Volendam 4-0

21.00 uur: Go Ahead Eagles - Feyenoord

Zondag

12.15 uur: RKC Waalwijk - Excelsior

RKC Waalwijk - Excelsior

14.30 uur: FC Emmen - AZ

SC Heerenveen - NEC 16.45 uur: FC Groningen - Vitesse

Ajax - SC Cambuur

Steven Bergwijn heeft Ajax over het dode punt geholpen tegen SC Cambuur. Het elftal van Henk de Jong bleek na de oorwassing van vorig seizoen (9-0) aanvankelijk minder naïef, maar boog voor Steven Bergwijn. De krachtpatser brak na 35 minuten de wedstrijd open en zorgde vijf minuten later al voor de beslissing (2-0). Het zette de poort naar een ruime overwinning alsnog open: 4-0.

FC Twente - PSV

Na de opdoffer die Rangers FC heeft uitgedeeld in de play-off van de Champions League heeft PSV ook een gevoelige tik geïncasseerd in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De eerste lastige uitwedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie werd vooraf gezien als een test waar het nieuwe PSV van trainer Ruud van Nistelrooy staat op nationaal niveau. Voor die test is PSV gezakt, want FC Twente was de sterkere ploeg en won met 2-1.

Sparta Rotterdam - FC Volendam

Sparta heeft in eigen huis een ruime overwinning geboekt op FC Volendam. Op Het Kasteel werd het 4-0 voor de Rotterdammers, die zich na een matige start hebben opgewerkt tot in het linkerrijtje.

Fortuna Sittard - FC Utrecht

Vrijdag werd het Eredivisie-weekeinde al in gang gezet met een spectaculair duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Met een absolute hoofdrol voor invaller Anastasios Douvikas, die drie treffers voor zijn rekening nam, wonnen de bezoekers met 3-4.