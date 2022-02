PSV-trainer Roger Schmidt wijst nog geen keeper aan voor bekerduel met NAC

Schmidt verving vaste keeper Joël Drommel voor het thuisduel met AZ van afgelopen zaterdag. Dat was een vreemd moment. In de wedstrijd tegen Ajax viel de eerste keuze onder de lat weinig te verwijten. „Maar er kunnen ook redenen zijn om een keeper te vervangen zonder dat hij fouten maakt. Het optreden van Drommel over een langere serie wedstrijden was niet overtuigend genoeg. Hij leverde geen topprestaties. Dan neem je zo’n maatregel in de hoop dat je mede daardoor mee kan blijven doen om de titel. Als trainer wil je daar alles aan doen.”

De beslissing van Schmidt pakte verkeerd uit. Mvogo ging tegen AZ onder een hoge bal door en leidde de nederlaag van PSV in. „Dat je dan een wedstrijd verliest door een fout van de keeper is het ergste wat je als coach kan overkomen”, zei Schmidt maandagmiddag. „Ook Mvogo was de afgelopen dagen behoorlijk aangeslagen. Hij moest heel lang wachten op een kans. Dan loopt het zo af. Het betekent dat ik opnieuw af moeten wegen wie er onder de lat staat.”

Veerkracht

PSV werkt niet met een doelman voor de bekerduels. Dat legde Schmidt al uit in aanloop naar het duel met Telstar in de achtste finale, dat in een 2-1 zege eindigde. Drommel keepte, omdat het pas de tweede wedstrijd na de winterstop was en hij onmogelijk al vermoeid kon zijn. De doelman ging onder een corner door en had schuld aan de tegentreffer. Toch handhaafde Schmidt hem voor de topper tegen Ajax onder de lat. Juist na een wedstrijd dat hij geen aanwijsbare fouten maakte, kwam de wissel er wel.

Bekijk ook: Keepersblunder kan fatale gevolgen hebben voor PSV

Nu de titel uit het zicht verdwenen is, is Schmidt er alles aan gelegen om de beker te winnen. De zwakke balans tegen NAC gebruikte hij meteen om de spelersgroep te motiveren. PSV was voor het laatste in 1983 succesvol tegen de Bredase club en werd daarna vier keer uitgeschakeld. „Juist in deze wedstrijd zullen we moeten tonen dat we mentaal verkracht hebben”, aldus Schmidt.

Die kan weer over Noni Madueke en Carlos Vinicius beschikken. De kans is groot dat NAC een PSV tegenover zich krijgt met een echte spits. De experimenten met Mario Götze als aanvalsleider pakten niet goed uit. Dat stemde niet meteen tot nadenken, de zwakke prestaties van zijn keepers wel.

Bekijk ook: PSV onderuit tegen AZ na blunder doelman Yvon Mvogo

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.