Erik ten Hag op schaduwlijst bij FC Barcelona

Xavi was de laatste jaren al vaker in beeld als hoofdtrainer van Barcelona. De Catalaan, die met ’zijn’ club 25 prijzen pakte waaronder vier keer de Champions League, wilde echter niet tussentijds instappen. Xavi lijkt dit keer wel wat te voelen voor een terugkeer naar Camp Nou. „Ik weet niet waar mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta overal voor open”, zei hij onlangs. Xavi verlengde weliswaar in mei zijn contract bij Al Sadd tot en met 2023, maar volgens Spaanse media is hij al enkele weken in gesprek met de clubleiding van Barcelona.

De clubleiding van Barcelona besloot woensdagavond na de nederlaag tegen Rayo Vallecano (1-0) om Koeman te ontslaan. De 58-jarige Nederlander komt volgens de club donderdag afscheid nemen van zijn spelers, onder wie Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong.

Xavi is de gedoodverfde opvolger van Ronald Koeman. Ⓒ HH/ANP

Naast Ten Hag, die in april zijn contract bij Ajax met een jaar verlengde tot de zomer van 2023, worden onder anderen de Belgische bondscoach Roberto Martinez en de Argentijn Marcelo Gallardo (River Plate) genoemd als kandidaten. Ook Joachim Löw, oud-bondscoach van Duitsland, en de Italiaan Antonio Conte zouden Koeman kunnen opvolgen. Sergi Barjuán, trainer van het tweede elftal van Barcelona, neemt vermoedelijk tijdelijk de taken van Koeman over.