Slecht nieuws Oranje: scorende Memphis Depay valt na half uur met blessure uit bij Atlético

Depay kon op eigen kracht naar de kant. Wat hij precies mankeert, is nog niet duidelijk.

Tekst gaat verder onder de post

De 29-jarige oud-PSV'er had eerder in de wedstrijd gescoord. Na een voorzet vanaf links van Saúl, zette Depay Atlético na een kwartier spelen al op een voorsprong van 2-0.

Tekst gaat verder onder de post

Kort na het uitvallen van Depay zorgde de Argentijn Nahuel Molina voor de 3-0. De Fransman Antoine Griezmann had de score in de 2e minuut geopend voor het elftal van trainer Diego Simeone.

De blessure van Depay betekent slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman, die begin september met Oranje de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september) speelt.

Dumfries draagt met openingsdoelpunt bij aan zege Inter

Dumfries heeft maandag een belangrijk aandeel gehad in de overwinning van Internazionale op Cagliari: 0-2. De international van het Nederlands elftal opende halverwege de eerste helft de score. De mee opgekomen Dumfries werd door aanvaller Marcus Thuram het zestienmetergebied ingestuurd. Hij schoot daarna in de verre hoek raak.

Tekst gaat verder onder de post

De Argentijn Lautaro Martínez verdubbelde na een half uur spelen de voorsprong voor Inter. Bij die stand bleef het. Inter heeft na twee speelronden 6 punten, net als AC Milan, Napoli en Hellas Verona.

Naast Dumfries had ook Stefan de Vrij een basisplaats. Beide verdedigers zitten in de voorselectie van het Nederlands elftal, dat komende maand in de EK-kwalificatie tegen Griekenland en Ierland speelt.