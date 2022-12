Oranje traint met complete groep voor clash met VS

Verdedigers Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij waren eerder in de week nog wat onzeker voor het duel met Amerika. Frimpong liep woensdag een blessure aan zijn rechterenkel op maar kon een dag later alweer met de groep meetrainen. Datzelfde gold voor De Vrij, die woensdag op een bijveld wat loopoefeningen voor zichzelf deed.

Sommige spelers bij Oranje, zoals middenvelder Marten de Roon en eerder in de week Frenkie de Jong, hebben last van verkoudheid. Het is in Doha overdag 30 graden of warmer. In de stadions, hotels, taxi’s en bussen loeien airco’s zo hard dat veel mensen het koud hebben.

Welke spelers nog meer verkouden zijn, is niet duidelijk. Niemand is niet fit genoeg om aan de laatste training mee te doen. Bondscoach Louis van Gaal heeft daarom zaterdag naar alle waarschijnlijkheid tegen de Verenigde Staten de beschikking over al zijn 26 spelers.

Van Gaal besloot donderdag aangepast te trainen. Hij zag af van het traditionele partijspel tussen de beoogde basisploeg en wisselspelers, zoals hij dat altijd doet twee dagen voor een wedstrijd.

De training van vrijdag was alleen het eerste kwartier openbaar. De aanwezige journalisten moesten daarna vertrekken, waarna Van Gaal achter gesloten deuren verderging.

Oranje plaatst zich zaterdag bij winst voor de kwartfinale van volgende week vrijdag. Daarin is dan Argentinië of Australië de tegenstander. Die twee landen nemen het zaterdag ook tegen elkaar op in de achtste finales.