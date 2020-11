Van Gerwen en Van Duijvenbode naar kwartfinale Players Championship Finals

De derde Nederlander die zich bij de laatste zestien had geschaard, Jeffrey de Zwaan, moest het afleggen tegen Van Gerwen. Mighty Mike was in het Nederlandse onderonsje met 10-7 te sterk. Op 9-6 kreeg Van Gerwen al een matchdart, maar miste hij en pakte De Zwaan de leg. In de achttiende leg kreeg Van Gerwen nog drie matchdarts, en de laatste (de vierde in totaal) was raak.

Van Duijvenbode won zijn achtste finale met overmacht van Luke Woodhouse. Aubergenius gaf zijn opponent bijna een whitewash en won met 10-1.

Niels Zonneveld werd zaterdagmiddag uitgeschakeld door Van Duijvenbode, die ook die wedstrijd al dik (6-1) won. Voor Danny Noppert (1-6 tegen Mervyn King), Vincent van der Voort (5-6 tegen José de Sousa) en Jermaine Wattimena (4-6 tegen Luke Humphries) kwam het toernooi ook ten einde in de tweede ronde.

Van Gerwen won het toernooi al vijf keer. Vorig jaar was hij in de finale Gerwyn Price met 11-9 de baas. Ook in 2013, 2015, 2016 en 2017 was hij de beste op de Player Championship Finals.