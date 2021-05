Voetbal

PSV-trainer Roger Schmidt na EK-voorselectie Cody Gakpo: ’Grote toekomst voor zich’

Tijdens de laatste speelronde kan PSV-trainer Roger Schmidt vermoedelijk beschikken over Cody Gakpo en Yorbe Vertessen, die donderdagmiddag in het gewonnen thuisduel met PEC Zwolle (4-2) werden gewisseld. Gakpo kreeg vrijdag het nieuws dat hij in de EK-voorselectie van Oranje is opgenomen.