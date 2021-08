B-kern PSV veel te machtig voor Cambuur

Roger Schmidt gebruikt de reguliere competitiewedstrijden tot op heden om de breedte van zijn selectie te testen. Wisselde hij vorige week tegen Heracles nog zeven basisspelers, bij het eerste competitieduel voor eigen publiek bleven er vijf aan de kant. Daar zaten wel een paar verrassingen bij. Van die vijf moesten André Ramalho en Ibrahim Sangaré voor het eerst dit seizoen op de bank plaatsnemen. Al kon Schmidt het niet over zijn hart verkrijgen om Sangaré daar negentig minuten te laten zitten.

Vorig seizoen zag het er vaak onwennig uit als er zoveel gewisseld werd. Maar in het nieuwe PSV met de heldere speelwijze kent iedereen zijn taak. Grote misverstanden blijven uit. Zo kende de as van de Eindhovense ploeg weer een heel andere bezetting. Met Armando Obispo en Olivier Boscagli speelde PSV met twee linkspoten in het centrum van de defensie. Mauro Junior moest zijn matige wedstrijd van vorige week in Almelo bekopen. Daar faalde hij in de Götze-rol als spelverdeler. De Braziliaan kreeg nog wel een basisplaats, maar ditmaal op de rechterflank, waar Noni Madueke normaal excelleert.

VLNR Marco van Ginkel, doelpuntenmaker Eran Zahavi, Cody Gakpo en Jordan Teze vieren de 2-0. Ⓒ ANP

Mauro moest vooral aan die rechterkant blijven. In de rug van diepe spits Eran Zahavi wisselden Cody Gakpo en Bruma elkaar geregeld af. Dat maakte het voor de Friezen bij vlagen lastig te bespelen. Toch leek het er even op dat Cambuur van de absentie van verdedigende middenvelder Sangaré kon profiteren. Zonder die extra hinderpaal kwam Issa Kallon een paar keer gevaarlijk door in het strafschopgebied van PSV. Joël Drommel kon laten zien dat Schmidt er verstandig aan had gedaan om hem in tegenstelling tot vorige week wel onder de lat te laten staan.

Cambuur-trainer Henk de Jong schudde eens met de vuist om zijn ploeg tot meer van dat soort acties aan te sporen. Maar een paar minuten later moest hij al constateren dat de wedstrijd gespeeld was. Bij een corner van Cody Gakpo liep Davy Pröpper handig bij de verdedigers van Cambuur weg om de bal via de binnenkant van de paal binnen te koppen.

Even later bewees PSV dat het zeker in de zogenaamd kleinere wedstrijden lonend kan zijn om met Marco van Ginkel en Pröpper naast elkaar voor de defensie te spelen. Want de tweede treffer begon met een hoogstandje van de voormalig speler van Brighton, die bij PSV geregeld op de bank zit. Zahavi nam de aanval over en werd door Bruma met een hakje in stelling gebracht. De spits uit Israël stond al sinds het eerste kwalificatieduel voor de Champions League met Galatasaray droog. Dat hij de bal om doelman Sonny Stevens in de touwen krulde zorgde voor opluchting.

Het cruciale duel met Benfica van dinsdag wierp daarna zijn schaduw vooruit. Schmidt haalde Mauro, Zahavi en Gakpo naar de kant. Met Yorbe Vertessen en Ryan Thomas koos de Duitser opnieuw voor twee spelers ’uit de breedte’. Madueke is wel een vaste basisklant. Hij had maar twee minuten nodig om dat te laten zien. Teze was op rechts mee opgerukt. De Engelsman trok naar binnen, kreeg de bal en schoot met links knap raak.

Cambuur kwam door een goede loopactie van Alex Bangura, die niet door Madueke gevolgd werd, terug tot 3-1. Maar als je daarna nog een speler van het kaliber Mario Götze in kunt laten vallen heb je natuurlijk weinig te vrezen. Boscagli onderstreepte met een kiezelhard afstandsschot in blessuretijd de Eindhovense suprematie: 4-1.

