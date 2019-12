Van Gerwen: ’Ik hou niet van kerst vanwege darts’

„Mijn volledige aandacht ligt bij het wereldkampioenschap. Begrijp me niet verkeerd, ik geniet wel van de tijd met mijn familie. Maar ik moet wel zorgen dat ik met mijn hoofd bij het WK blijf”, vervolgt Van Gerwen in gesprek met Sky Sports. De nummer één van de wereld vloog maandag, een dag na zijn winst op Ricky Evans, terug naar Nederland. Daar, in Vlijmen, brengt hij eerste kerstdag door met zijn vrouw Daphne en dochtertje Zoë. Op tweede kerstdag staat de terugreis naar Londen weer gepland. Direct na de feestdagen komt Van Gerwen in de achtste finales namelijk in actie tegen Stephen Bunting.

Focus bij Van Gerwen

Van Gerwen jaagt in Alexandra Palace als regerend kampioen op zijn vierde wereldtitel. Bij zijn eerste twee optredens tegen Jelle Klaasen en Evans kwam hij nog niet boven de honderd gemiddeld uit, maar won zijn partijen wel met respectievelijk 3-1 en 4-0 in sets. „Mijn focus was er niet voor honderd procent en dan ga je je aan allerlei dingen storen”, stelde de 30-jarige Nederlander na afloop van zijn winst op Evans. Tijdens die wedstrijd stoorde hij zich vooral aan de draaiende camera’s op het podium.

Voor een plek in de kwartfinales gaat Van Gerwen vrijdagavond in de laatste partij de strijd met Bunting aan. „Stephen is een fijne speler, met veel talent. Maar meestal laat hij het in een belangrijke wedstrijd wel ergens liggen. Hopelijk gebeurt dat ook tegen mij”, liet Van Gerwen weten.

Programma WK darts

Vrijdag 27 december (13.30 uur)

Simon Whitlock - Mervyn King (derde ronde)

Daryl Gurney - Glen Durrant (derde ronde)

Fallon Sherrock - Chris Dobey (derde ronde)

Vrijdag 27 december (20.00 uur)

Gerwyn Price - John Henderson (derde ronde)

Gary Anderson - Nathan Aspinall (vierde ronde)

Michael van Gerwen - Stephen Bunting (vierde ronde)

Zaterdag 28 december (13.30 uur)

Steve Beaton - Darius Labanauskas (vierde ronde)

Kim Huybrechts - Luke Humphries (vierde ronde)

Dimitri van den Bergh - Adrian Lewis (vierde ronde)

Zaterdag 28 december (20.00 uur)

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan (vierde ronde)

(vierde ronde) Gurney/Durrant - Sherrock/Dobey (vierde ronde)

Price/Henderson - Whitlock/King (vierde ronde)