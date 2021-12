NAC helpt bekerdroom FC Utrecht naar de haaien

De grote man aan Bredase zijde was Thom Haye, de middenvelder met de geweldige trap. Na een eenzijdige eerste helft, waarin FC Utrecht heer en meester was, bracht Haye met een geweldige vrije trap NAC na rust langszij en even daarna profiteerde hij van geknoei door Joris van Overeem en Arthur Zagre en liet FC Utrecht-doelman Maarten Paes voor een tweede maal kansloos.

De mooie bekerstunt was een opsteker voor NAC-trainer Edwin de Graaf, die recent geopereerd is aan een tumor en vervolgbehandelingen moet ondergaan. NAC-fans hadden in het lege Rat Verlegh Stadion een spandoek opgehangen om De Graaf een hart onder de riem te steken.

Twee jaar geleden waren FC Utrecht en NAC Breda nog halvefinalist in de KNVB-beker. De Bredanaars strandden in het degradatiejaar in het zicht van de finale, waar FC Utrecht ten koste van Ajax wel doorstootte naar de eindstrijd. Een finale die nooit gespeeld zou worden door de uitbraak van de coronapandemie, een plaag die bijna twee jaar later nog steeds voor lege stadions zorgt. De niet gespeelde finale vergrootte de obsessie van cupfighter FC Utrecht met de beker.

Basisplaats Janssen

Bij FC Utrecht waren er ditmaal basisplaatsen voor Van Overeem, Willem Janssen en Adrian Dalmau, die de afgelopen weken voornamelijk op de bank hadden doorgebracht. Vooral de reserverol van captain Janssen hield de gemoederen bezig. De routinier was jarenlang een rots in de branding en wist zich vorig seizoen na het herstel van zijn kruisbandblessure direct terug in de basis te knokken. Dit seizoen draaide Janssen minder, waarna FC Utrecht-trainer René Hake liet zien zonder aanziens des persoons door te selecteren.

De avond begint nog wel goed voor de scorende Mike van der Hoorn, die later in de wedstrijd met rood het veld moet ruimen. Ⓒ ANP/HH

Het was aanvankelijk een ongelijkwaardige strijd in Breda, waar Dalmau bij zijn eerste basisplaats sinds 21 augustus in het geheel niet kon overtuigen. De Mallorcaan kon onvoldoende in stelling worden gebracht en maakte een slechte beurt toen hij een door Adam Maher verdiende strafschop op NAC-doelman Nick Olij schoot.

Het enorme overwicht van FC Utrecht werd alsnog in de stand tot uitdrukking gebracht door een doeltreffende kopbal van Mike van der Hoorn. Er waren daarna meerdere kansen om de score verder op te voeren en het uitblijven van een ruimere voorsprong kwam de ploeg van Hake duur te staan, want NAC kwam na rust veel beter voor de dag en kwam door de schotkracht van Haye op voorsprong.

Kotzebue de matchwinnaar

FC Utrecht ging steeds meer tegen zichzelf voetballen. Kenmerkend daarvoor was de onhandige wijze waarop Dalmau een vrijwel zeker doelpunt van invaller Sander van de Streek doorkruiste door de bal weg te tikken voor zijn inlopende ploeggenoot. Oud-FC Utrecht-speler Odysseus Velanas verzuimde het vonnis te voltrekken door op de paal te schieten. Na twee keer geel en dus rood voor Van der Hoorn wist de ploeg van trainer René Hake toch nog terug te komen via invaller Tasos Douvikas. Maar in de extra tijd beslechtte Kotzebue het pleit definitief: 3-2.