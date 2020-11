Max Verstappen start bij GP van Bahrein vanaf derde plek achter Mercedessen

Lewis Hamilton, die zich twee weken geleden in Turkije al verzekerde van titelprolongatie, pakte zijn 98e poleposition. Teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde zich als tweede.

In de derde vrije training eerder op de dag kwam Verstappen nog als snelste over de finish in een tijd van 1.28,355. Hamilton was toen 0,263 seconde minder snel dan Verstappen. De Brit was vrijdag in de eerste twee vrije trainingen beide malen de snelste geweest. Verstappen was toen een keer zesde en een keer tweede.

Red Bull-ploegenoot Alexander Albon, die met een nieuw chassis reed na zijn crash tijdens de tweede training, start zondag vanaf de vierde plek.