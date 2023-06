Prijswinnaar TT bezorgt partner droomdag in Assen

Hoewel ze zelf ’angst voor alles op twee wielen’ heeft, weet ze dat vriend Dwyte niets mooier vindt dan alle motoren die in diverse klassen over het asfalt razen. En dat doet hij zelf ook het liefst op zijn eigen motor.

Maar zo’n drie maanden geleden kreeg Dwyte voor het eerst in zijn leven een zware epileptische aanval, waarbij hij lang bewusteloos en schokkend op de grond lag. Een traumatische ervaring met vanzelfsprekend de nodige gevolgen. Kelsey: „Hij mocht drie maanden niet meer rijden, niet in de auto, niet op zijn motor, die de grootste passie in zijn leven vormt.”

Nog nooit zo gelukkig

„Na het aftellen van maanden, weken en dagen mocht hij afgelopen week weer op zijn motorfiets stappen en ik heb hem nog nooit zo gelukkig gezien. En ondanks mijn angst dus voor motoren, ben ik bij hem achterop gestapt en hebben we met zijn tweetjes een weekend rondgereden. Dwyte is nog niet zo lang geleden in mijn leven gekomen en hij is een super leuke vriend. Voor hem overwin ik mijn angsten. En weet je, stiekem vond ik het voor het eerst ook best leuk…”

Kelsey en Dwyte werden als vip-gasten onthaald op het circuit en mochten bij de Moto3 op de grid. Kelsey: „Deze TT-dag was echt super! We hebben intens genoten. Mijn vriend heeft echt de dag van zijn leven gehad. We wisten niet wat we konden verwachten en vielen daardoor van de ene verbazing in de andere. In positieve zin!”