Spaanse media: nieuwe coach Barça aanbidt Lionel Messi en Johan Cruijff

Quique Setien lacht als hij een Barcelona-shirt krijgt van voorzitter Josep Maria Bartomeu Ⓒ Hollandse Hoogte

De naam van Quique Setién gaat over ieders lippen in Barcelona. De 61-jarige Spanjaard is dinsdag gepresenteerd als nieuwe hoofdcoach van de Catalaanse grootmacht. Ook in Spaanse media wordt de voormalig international van Spanje uitgebreid besproken. Setién is idolaat van Lionel Messi en van Johan Cruijff.