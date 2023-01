Tottenham haalt flink uit, Summerville heeft aandeel in punt Leeds

Kort na de hervatting kwamen de Spurs op voorsprong. Harry Kane scoorde met het hoofd, na een voorzet op maat van de Kroaat Ivan Perišic. Enkele minuten later was het alweer raak voor de spits van Engeland, die in de verloren kwartfinale van het WK tegen Frankrijk nog een strafschop miste. Nu passeerde hij doelman Vicente Guaita na een pass van Bryan Gil.

Daarna speelde Tottenham het duel geroutineerd uit. Ook de Ier Matt Doherty en de Zuid-Koreaan Son Heung-min scoorden nog. Jairo Riedewald, oud-speler van Ajax, bleef op de bank bij de thuisclub.

Summerville

Crysencio Summerville had een aandeel in het gelijkspel (2-2) van Leeds United tegen West Ham United. De voormalig speler van ADO Den Haag bereidde de openingstreffer van Leeds voor, die werd gemaakt door de Italiaan Wilfried Gnonto. Summerville werd na ongeveer een uur gewisseld. Ook Pascal Struijk was basisspeler bij Leeds. Hij deed de hele wedstrijd mee.