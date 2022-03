Ajacied Ryan Gravenberch: ’Dan word je wel een beetje gek van binnen’

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd voor Gravenberch. De vrolijke middenvelder maakt zelden een chagrijnige indruk. Vorige maand verging hem het lachen even na een positieve coronatest. „Daar zat ik dan thuis”, weet hij nog. „Niet hoesten, niet niezen maar toch corona. Dan word je wel een beetje gek van binnen.”

Tijdens zijn afwezigheid zag Gravenberch hoe Steven Berghuis de positie links op het middenveld uitstekende invulde. „Never change a winning team”, zei zijn trainer Erik ten Hag toen hij weer beter was. „Ik had dat niet helemaal zien aankomen”, erkende Gravenberch. „Het was ook wennen. Ik heb eigenlijk nooit wissel gestaan.”

De nog prille loopbaan van de Amsterdammer kende nauwelijks tegenslagen. De middenvelder was met 16 jaar en 130 dagen oud de jongste debutant van Ajax toen hij mocht invallen tijdens een uitwedstrijd tegen PSV. Gravenberch brak vorig seizoen definitief door in de hoofdmacht van de huidige koploper van de Eredivisie.

Ryan Gravenberch draait weg bij tegenstander Jordy Clasie. Ⓒ ProShots

Veel wind

Hoge bomen vangen veel wind, merkte Gravenberch toen hij voor de winterstop soms minder dominant speelde dan het vorige seizoen. Hij kreeg best veel kritiek, waar hij het ook regelmatig mee eens was. „Maar na de winterstop steek ik in goede vorm”, vindt hij. „Daarom was wissel staan misschien ook extra moeilijk.”

De laatste duels is het of Gravenberch of Davy Klaassen die voor Ajax aan de aftrap verschijnt. Tegen Willem II startte Klaassen en een wedstrijd later tegen Benfica was het de beurt aan Gravenberch. Klaassen begon zondag weer tegen Go Ahead Eagles en tegen AZ koos trainer Ten Hag weer voor Gravenberch.

Sterke wedstrijd

De middenvelder speelde een sterke wedstrijd in Alkmaar. Hij verbond de defensie met de aanval en assisteerde in de slotfase de ingevallen linksback Nicolás Tagliafico in de verdediging. „Het ging inderdaad wel lekker”, zei Gravenberch. „Wat dit zondag voor het thuisduel met RKC betekent? Dat weet alleen de trainer.”

Perr Schuurs en Ryan Gravenberch verlaten tevreden het veld na de overwinning op AZ. Ⓒ ProShots

Laatste maanden?

Het zou zo maar kunnen dat Gravenberch met zijn laatste maanden bij Ajax bezig is. De 10-voudig international van Oranje heeft nog steeds geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract en hij wil aan het einde van het volgende seizoen ook niet transfervrij vertrekken. Het is bijtekenen of afscheid nemen voor hem komende zomer. Veel buitenlandse clubs wachten nieuwsgierig af.

„Ik laat het nu aan mijn zaakwaarnemer”, zei Gravenberch, wiens management al sprak met Bayern München, maar niet gratis wil vertrekken bij ’zijn club Ajax. „Natuurlijk heb ik zelf een mening maar ik wil mij op voetballen concentreren. Wat mijn mening is? Dat houd ik graag nog even voor me.”