Premium Het beste van De Telegraaf

Extra tijd met... Rachel Klamer zoekt andere afleiding: ’Eigenlijk heb ik een hekel aan telefoons’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Triatlete Rachel Klamer Ⓒ René Bouwman

Wie denkt aan triatlon in Nederland, denkt aan Rachel Klamer. Al drie keer deed ze mee aan de Olympische Spelen en elke editie gaat het beter. Ze werd 36e in 2012, tiende in 2016 en vierde in 2021. Samen met haar echtgenoot Richard Murray, een Zuid-Afrikaan van geboorte, wil ze volgend jaar ook meedoen in Parijs. Maar kwalificeren is zo makkelijk nog niet.