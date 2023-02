Hoofdrol Mbappé bij winnend PSG: twee penalty’s mis en een blessure

Paris Saint-Germain had sinds de jaarwisseling slechts één van zijn vier competitieduels gewonnen. De sfeer in Parijs zal er niet beter op zijn geworden, nadat de gehoopte transfers van PSV’er Johan Bakayoko en Hakim Ziyech van Chelsea niet doorgingen.

De misère kreeg een vervolg tijdens de eerste helft in Montpellier. Mbappé miste in de openingsfase een strafschop, waarna hij een herkansing kreeg vanwege te vroeg inlopen van tegenstanders. Hij schoot vervolgens zijn tweede poging op de paal en moest zich even later geblesseerd laten vervangen. Ook Ramos moest nog voor rust naar de kant met een hoofdblessure.

Goal Messi

Na twee afgekeurde treffers was het in de 55e minuut wel raak voor de bezoekers via Fabián Ruiz, 1-0. Lionel Messi maakte even later de 2-0, waarna Arnaud Nordin nog wat terugdeed namens Montpellier. Warren Zaïre-Emery zette in de blessuretijd de eindstand op het bord, 3-1.

Paris Saint-Germain heeft 51 punten uit 21 wedstrijden, 5 punten meer dan Olympique Marseille. De nummer 2 was woensdag met 2-0 te sterk voor FC Nantes.

Hoofdrol Nederlanders bij overwinning Toulouse

Met dank aan de Nederlanders Branco van den Boomen en Thijs Dallinga heeft Toulouse in de Franse competitie een 4-1-zege geboekt op Troyes.

Mama Baldé zette Troyes nog op voorsprong vanaf de strafschopstip, maar daarna was het de beurt aan de Nederlanders. Op aangeven van Van den Boomen maakte Dallinga de 1-1, waarna Van den Boomen met zijn tweede assist Fares Chaibi in staat stelde om te scoren (2-1).

Branco van den Boomen (L)en Thijs Dallinga (R) waren in vorm. Ⓒ ANP/HH

Van den Boomen bekroonde zijn prima wedstrijd door tien minuten na rust een penalty te benutten voor de 3-1. Ado Onaiwu zette twee minuten voor tijd de eindstand op het bord, 4-1. Dallinga en Van den Boomen werden twintig minuten voor tijd gewisseld, landgenoot Stijn Spierings speelde de hele wedstrijd.

Toulouse klimt met de zege naar de tiende plaats met 29 punten uit 21 wedstrijden. Concurrenten Olympique Lyon en OGC Nice komen echter later op de avond nog in actie.