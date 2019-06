Verstappen krijgt nieuwe motor voor GP in Frankrijk

De Japanse leverancier komt voor de tweede keer dit seizoen met een verbeterde krachtbron, die Red Bull meer power moet geven. Dat gebeurde eerder voor race vier in Baku, en nu dus bij Grand Prix nummer acht op Paul Ricard.

Teams mogen slechts twee keer per jaar sanctievrij hun motor vervangen. Dat betekent dat Verstappen en consorten na het weekeinde in Frankrijk bij elke (complete) vervanging een gridstraf aan hun broek krijgen. Naast de motorupgrade komt ook Red Bull zelf met een aantal updates aan de auto.

Tijdens de Grand Prix van Canada werd nog eens duidelijk hoe groot de achterstand van Honda op Ferrari en Mercedes is. Daarnaast lijkt momenteel de voorsprong van Honda op Renault, de vorige leverancier van Red Bull Racing, niet bijster groot. Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanabe gaf afgelopen weekeinde in De Telegraaf al aan dat er nog heel veel upgrades nodig zijn.

„Het is geen geheim dat we moeten verbeteren, maar dat wisten we al aan het begin van het jaar. Dat is dus geen grote schok”, zegt Verstappen erover. „Ik geloof in ons project met Honda. We werken er hard aan om de prestaties te verbeteren. De komende races zullen we zien waar we staan. Met meer power en een betere balans in de auto kan het er heel anders uitzien.”