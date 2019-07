’Oppassen voor snelle en wendbare spelers van PSV’

Van Wolfswinkel is een goede informatiebron voor zijn coach, al speelde hij zelf met Vitesse in seizoen 2016-2017 voor het laatst tegen PSV. „Ik volg alle ontwikkelingen in het Nederlands voetbal, ook bij PSV”, zei hij tijdens het persmoment van Basel. De spits weet ook wat hij kan verwachten in Eindhoven. „De sfeer hier in het Philips Stadion is altijd goed. Maar het gaat erom wat er op het veld gebeurt.”

Volgens Koller moet zijn ploeg vooral oppassen voor de snelle en wendbare spelers van PSV. „De ploeg heeft veel kwaliteit, zij zullen er vol voor gaan”, zegt de trainer. „Wij moeten proberen een doelpunt te maken.”

