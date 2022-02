Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Moreel kompas Marc Overmars faalt

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Het bericht waarvan je wist dat komen zou. Niet per se dat het Ajax-directeur Marc Overmars is, die zich heeft bezondigd aan grensoverschrijdend gedrag richting meerdere vrouwelijke collega’s, maar een #MeToo-affaire in de voetbalwereld. Het testosteronwereldje bij uitstek, waar machogedrag en vrouwonvriendelijkheid vaak regeren in de kleedkamer, maar treurig genoeg de deur naar buiten hebben gevonden.