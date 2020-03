Camp Nou blijft leeg voor FC Barcelona - Napoli

Om te proberen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wordt het terugduel in de achtste finales van de Champions League zonder toeschouwers afgewerkt. De wedstrijd wordt op 18 maart afgewerkt in Barcelona. De eerste wedstrijd tussen de twee clubs eindigde in 1-1.

Ook bij Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund zullen woensdag geen fans in het stadion verschijnen. Voor andere Europese duels van Spaanse clubs was al eerder besloten tot het weren van fans. Dit geldt voor Valencia - Atalanta (vanavond in de Champions League) en voor de Europa League-duels tussen Sevilla en AS Roma en Getafe en Internazionale.