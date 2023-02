Basisplaats Aké bij City, Inter zonder Nederlanders

Volg beide wedstrijden via onze uitgebreide statistieken, met tussenstanden en doelpuntenmakers

RB Leipzig - Manchester City

Verdediger Nathan Aké staat in de ploeg waarmee Manchester City begint aan de uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. De Oranje-international zat zaterdag in de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest nog op de bank bij de nummer 2 van Engeland. Bij Leipzig heeft Christopher Nkunku nog geen basisplaats. De Franse aanvaller keerde afgelopen weekeinde terug na een enkelblessure.

Nkunku werd vorig seizoen gekozen tot beste speler van het seizoen in de Bundesliga. Hij was sinds november geblesseerd en vierde zaterdag bij Wolfsburg (3-0-winst) zijn rentree als invaller bij de nummer 5 van de Bundesliga.

City-coach Guardiola heeft zijn team ten opzichte van zaterdag (1-1) op drie plaatsen gewijzigd. Behalve Aké komen ook Manuel Akanji en Riyad Mahrez in de ploeg. Dat gaat onder meer ten koste van Phil Foden. Het duel begint om 21.00 uur.

Internazionale - FC Porto

Inter speelt woensdagavond (21.00 uur) in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto zonder Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basisopstelling. De twee Nederlandse verdedigers én internationals zitten vooralsnog op de bank bij het duel met de club uit Portugal.

Oud-Ajacied André Onana is de keeper bij Inter, waar de Belg Romelu Lukaku eveneens tot de reserves behoort.

Beide clubs staan in hun 'eigen' competitie op de tweede plaats, Inter in de Italiaanse Serie A achter Napoli, Porto in Portugal achter Benfica. Napoli en Benfica zijn ook actief in de achtste finales van de Champions League.