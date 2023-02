Statistieken CL: City gelijk bij Leipzig, Inter wint van Porto

Bekijk voor beide wedstrijden de uitgebreide statistieken, met tussenstanden en doelpuntenmakers

RB Leipzig - Manchester City

Nathan Aké is met Manchester City nog allesbehalve zeker van de kwartfinale van de Champions League. Uit bij RB Leipzig wisten de nonchalante Engelsen in de heenwedstrijd niet te winnen van de Duitsers: 1-1. Zeker in de eerste helft hadden de Citizens de wedstrijd allang op slot kunnen gooien. Na de theepauze lieten ze zich compleet in slaap sussen en zorgde City-keeper Ederson er met een flater voor dat ze ook nog zonder zege naar Engeland mogen afreizen. De return is op 14 maart in Manchester.

Bekijk ook: Nathan Aké met nonchalant ManCity niet voorbij Leipzig in Champions League

Internazionale - FC Porto

Inter heeft in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Champions League gewonnen van FC Porto. In het eigen stadion Giuseppe Meazza deed de club uit Milaan dat met 1-0. Romelu Lukaku mocht zich de matchwinner noemen.