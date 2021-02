Internazionale blijft ongenaakbaar in Serie A, kleine zege AC Milan op AS Roma

Lukaku kwam al na 32 seconden tot scoren met een flinke uithaal. Dat was niet zijn snelste competitiedoelpunt in dit seizoen. Op 30 september 2020 trof de Belgische aanvaller doel na 26 seconden in de gewonnen uitwedstrijd (2-5) tegen Benevento. Lukaku bracht zijn competitietotaal op achttien goals, eentje minder dan Cristiano Ronaldo van Juventus. Bij Inter speelde Stefan de Vrij de gehele wedstrijd. Middenvelder Kevin Strootman keerde na de rust niet terug bij Genoa.

Knappe zege AC Milan bij AS Roma

Na twee nederlagen op een rij heeft AC Milan weer gewonnen in de Serie A. Dat deed het niet in de makkelijkste wedstrijd van het jaar. Op bezoek bij AS Roma - met Rick Karsdorp in de basis - werd het 1-2.

De Deense verdediger Simon Kjaer van AC Milan was halverwege de eerste helft dicht bij een doelpunt. Zijn kopbal eindigde op de lat. Vlak voor de rust zorgde Franck Kessié alsnog voor een Milanese voorsprong. Hij benutte een strafschop.

Kort na de pauze bracht middenvelder Jordan Veretout de gelijkmaker op zijn naam. Voor de Fransman was het dit seizoen zijn tiende competitietreffer. Dankzij een rake uithaal van Ante Rebic leidde AC Milan alweer snel en de gasten wisten de voorsprong vast te houden tot het eindsignaal.

Atalanta blijft winnen

Atalanta Bergamo blijft zich nadrukkelijk mengen in de strijd om de tickets voor de Champions League. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini versloeg Sampdoria met 2-0. Het was de derde zege op rij in de Serie A.

Robin Gosens juicht na zijn 0-.2 Ⓒ EPA

Ruslan Malinovski bezorgde Atalanta, met Oranje-international Marten de Roon in de basis, kort voor rust een voorsprong. Vrij snel na de pauze leek de Deen Joakim Maehle de marge uit te breiden, maar ingrijpen van de VAR voorkwam een doelpunt. In de 77e minuut viel alsnog de 0-2. Voormalig Heracles-speler Robin Gosens was de maker.

Hans Hateboer was er niet bij vanwege een enkelblessure. Sam Lammers maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Gasperini.

Op de ranglijst leidt Inter nu met 56 punten, stadgenoot AC Milan staat op 49 punten. De nummer 2 komt zondagavond in actie bij AS Roma. Titelhouder Juventus bleef zaterdag bij Hellas Verona steken op 1-1. De nummer 3 heeft daardoor nu een achterstand van tien punten op Inter, met nog wel een inhaalwedstrijd te spelen.

Debuut Braaf

Bij Udinese heeft Jayden Braaf zijn debuut in de Serie A gemaakt. De 18-jarige aanvaller kwam een kwartier voor tijd in het veld voor Fernando Llorente. Met de Nederland in het veld trok Udinese de zege over de streep. Ilija Nestorovski tekende vier minuten voor tijd voor de enige goal van de middag.

De ploeg klimt daardoor naar de twaalfde plaats. Fiorentina kent een slecht seizoen en staat vijftiende.

Mertens belangrijk voor Napoli

Napoli heeft in de Serie A met 2-0 gewonnen van Benevento. De eerste goal kwam na een dik halfuur op naam van Dries Mertens. In de tweede helft werd de wedstrijd beslist door Matteo Politano. Smetje op de zege was de rode kaart voor Kalidou Koulibaly.

Napoli blijft door de overwinning in de race voor de Champions League-plaatsen. Het staat nu zesde met slechts drie punten minder dan de nummers drie en vier Juventus en Atalanta.

