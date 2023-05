Morgenstern ‘grand dame’ in eerste play-off-finale tussen Amsterdam en SCHC

Uitgerekend Fiona Morgenstern vertolkte in het Amsterdamse Bos een hoofdrol. De spits van de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club nam beide hoofdstedelijke doelpunten voor haar rekening. Een seizoen geleden degradeerde Morgenstern nog met Oranje-Rood en zondag kan ze uit bij ‘Stichtsche’ wellicht kampioen van Nederland worden. 27 Jaar is Morgenstern al, geboren in Eindhoven en in het bezit van acht caps en twee interlanddoelpunten.

Winter

Na tien minuten frommelde Morgenstern de 1-0 binnen, nadat ploeggenote Marijn Veen ook al dichtbij de openingstreffer was geweest. Felice Albers vond van afstand de opening en zette de geheel vrijstaande Hester van der Veld in de cirkel aan het werk. Van der Veld zag Morgenstern, die van dichtbij deed wat ze moest doen.

Vroeg in het tweede kwart was de stand weer in evenwicht. SCHC-captain Xan de Waard, die met een paar fraaie rushes toch al lekker in de wedstrijd zat, bood Mette Winter in het zonovergoten stadion een niet te missen kans: 1-1.

Lucky

De tweede helft bood meer spektakel dan het eerste. Maria Verschoor schoot namens Amsterdam hard over, en SCHC kreeg een strafcorner op het moment dat sleepspecialiste Yibbi Jansen op de bank zat uit te rusten. Toch was de inzet van Renée van Laarhoven niet slecht, maar haar ‘flats’ werd gekeerd door lijnstopper Fay van der Elst. Het grote SCHC-talent Trijntje Beljaars was ook dichtbij de 1-2, maar maakte bij haar doelpoging een overtreding.

De 2-1 kwam er toch, maar was van Amsterdamse makelij. En weer was het dus Morgenstern die het Wagener, met Sjaak Swart op de tribune, deed opveren. Jarenlang maakte Swart deel uit van ‘Lucky Ajax’, en hoe lucky was de treffer van Morgenstern, die een lange bal van Freeke Moes niet onder controle kreeg, maar de bal spatte wel langs de verbouwereerde Alexandra Heerbaart op de plank.

Door de benen

En zo leek SCHC toch weer bevangen te zijn van kampioenstress, maar niets was minder waar. Nadat Yibbi Jansen tweemaal niet in het veld had gestaan bij een Bilthovense strafcorner, stond ze bij de vierde ‘korte hoekslag’ wel degelijk op de kop van de cirkel. Ditmaal sleepte ze de bal hard door de benen van Amsterdam-keepster Anne Veenendaal: 2-2.

En zo belooft het maandag een spannende ontknoping te gaan worden in Bilthoven. SCHC is al tientallen duels ongeslagen, maar Amsterdam weet hoe je kampioen moet worden. Sterker: bij een zege mag de ploeg van de scheidende coach van Robert Tigges zich samen met Den Bosch recordkampioen noemen.