De Ligt morst met Bayern bij Leipzig, geen debuut Blind

Bij Bayern stond Daley Blind niet in de basis, hij nam net zoals Ryan Gravenberch plaats op de bank, terwijl Noussair Mazraoui absent was vanwege blessureleed. Matthijs de Ligt was zodoende de enige oud-Ajacied op het veld en hij dacht na een halfuur ook de 0-1 van Leon Goretzka te mogen vieren met zijn team, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel van De Ligt, hoewel hij de voorzet niet raakte. Even later was het wel raak, toen Eric Maxim Choupo-Moting een voorzet van Serge Gnabry kon binnentikken.

Kort na de hervatting kwam de thuisclub langszij door Marcel Halstenberg, die scoorde op aangeven van Dominik Szoboszlai. Aanvoerder Joshua Kimmich beweerde nog dat er een overtreding op hem was gemaakt, maar kreeg nul op rekest.

Yann Sommer stond in het doel bij de koploper. De Zwitser werd deze week overgenomen van Borussia Mönchengladbach, vanwege de langdurige blessure van international-keeper Manuel Neuer.

Ondanks het puntenverlies blijft Bayern na deze speelronde sowieso koploper. SC Freiburg kan het gat nu terugbrengen tot twee punten.