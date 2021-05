Ed Sheeran sluit bijzondere deal met favoriete voetbalclub Ipswich Town

De 30-jarige Sheeran is vanaf volgend seizoen shirtsponsor van The Tractor Boys, zijn favoriete club. Op de borst van de spelers gaat de succesvolle artiest reclame maken voor een toekomstige tour.

Wat het al onthulde logo voor het shirt precies betekent, blijft nog even geheim. „Dat onthullen we later.”

Sheeran is opgegroeid in het Oost-Engelse Ipswich en nog steeds nauw betrokken bij de regio. In 2019 besloot hij zijn Divide Tour in de stad. Maar liefst 160.000 kwamen destijds op het concert af.

„Deze club speelt een grote rol in de lokale gemeenschap en ik wil op deze manier mijn steun betuigen”, aldus Sheeran. „Ik heb altijd genoten van de reisjes naar Portman Road en ik kan niet wachten totdat we weer naar de stadions mogen.”

Commercieel directeur Rosie Richardson is namens Ipswich Town trots op de samenwerking.„Ik heb met Ed en zijn management aan talloze initiatieven meegewerkt en ik heb hem en zijn gasten al vaak verwelkomd op Portman Road. Hij is er altijd voor zijn thuisstad en dit is opnieuw een voorbeeld van zijn loyaliteit. We hopen Ed – net als iedere andere supporter – snel weer te mogen begroeten.”

Ipswich Town won in 1981 ten koste van AZ UEFA Cup. Inmiddels komt de club uit in de League One, het derde Engelse niveau, en bezet het de negende plaats. Bekende Nederlandse oud-spelers van de club zijn Arnold Mühren, Bobby Petta, Martijn Reuser en Gianni Zuiverloon.