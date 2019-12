Niet fitte Van der Voort strijdend ten onder op WK darts

Van der Voort leek al vrij snel in de partij zichtbaar last van zijn rug en knie te hebben. De beginfase was dan ook zeker niet hoogstaand. De 44-jarige darter uit Purmerend gooide slechts een gemiddelde van 84,80. Desondanks kreeg Fast Vinnie zes kansen om de set binnen te slepen. Maar dubbel 12 wilde er absoluut niet in. Daardoor nam Chisnall alsnog de leiding.

In het vervolg bleef Van der Voort wél vechten en krikte gaandeweg de scores omhoog. Chisnall behaalde zeker niet het niveau van wat er van een nummer 10 van de wereld mag worden verwacht. De 39-jarige Brit was wél scherp op de dubbels en nam zo toch een 2-0 voorsprong in sets. Van der Voort leek geklopt, maar geheel tegen de verwachting in perste de Nederlandse knokker er een laatste slotoffensief uit. Zo ging het derde bedrijf ’gewoon’ met 3-0 in legs naar de Nederlander.

Waar Van der Voort eigenlijk met 2-1 in sets aan de leiding had moeten gaan, lieten de harde cijfers echter een 1-2 achterstand op het scorebord zien. Mede daardoor kon hij een voortijdige uitschakeling niet meer voorkomen. In set vier kreeg de Nederlander nog wel enkele kansjes, maar Chisnall bleek toch net de iets constantere van de twee. Scorend ontliepen Van der Voort en Chisnall elkaar nauwelijks: 91,99 om 93,10. Maar op de dubbels was het verschil in finishpercentage groot: 24,14% om 64,29%. Vooral daardoor greep Chisnall met 3-1 in sets de zege en nam zo revanche voor de nederlaag die hij twee jaar geleden bij het wereldkampioenschap tegen Van der Voort leed.

In de eerste rond had Van der Voort nog wel van het 17-jarige talent Keane Barry gewonnen. Zijn prestatie van vorig jaar, toen hij bij het WK in de derde ronde door Chris Dobey werd uitgeschakeld, wist hij echter niet te evenaren. „Alles doet zeer. Ik wil het niet als excuus aanvoeren”, stelde Van der Voort na afloop tegenover RTL7 over zijn nederlaag tegen Chisnall.

Van der Voort wordt regelmatig gekweld door zijn chronisch pijnlijke rug. Mede daarom dacht hij vorig jaar zelfs na om te stoppen, maar na een goed gesprek met Van Gerwen besloot hij er nog vijf jaar vol voor te gaan. Nadat Van der Voort in 2007 de overstap naar de PDC maakte, haalde hij direct de finale van het UK Open. Een prestatie van formaat, maar in het vervolg van zijn carrière wist hij het nooit meer tot een eindstrijd bij een majortoernooi te schoppen.

Uitslagen donderdag 19 december

Justin Pipe - Benjamin Pratnemer 3-2 (eerste ronde)

Jan Dekker - Ryan Joyce 3-2 (eerste ronde)

John Henderson - James Richardson 3-0 (tweede ronde)

Steve Beaton - Kyle Anderson 3-1 (tweede ronde)

Chris Doby - Ron Meulenkamp 3-2 (tweede ronde)

Danny Noppert - Callan Rydz (tweede ronde) 3-2

Dave Chisnall - Vincent van der Voort (tweede ronde) 3-1

Gerwyn Price - William O'Connor (tweede ronde)

