Vitesse met pijn en moeite langs RKC Waalwijk

Vitesse gaat een loodzware periode in met een vrijwel wekelijks een dubbel programma en kent daarvoor allerminst een ideale uitgangspositie. Weliswaar keerde in Waalwijk aanvoerder Danilho Doekhi terug in de ploeg na een hamstringblessure, maar daar tegenover stond ook een groot aantal afwezigen.

Million Manhoef, de uitblinker van de voorbereiding en de eerste weken van het seizoen, is nog op de weg terug van een blessure. Matus Bero ontbrak tegen RKC door ziekte, terwijl Dominik Oroz afwezig was door een positieve coronatest. Spits Nikolai Frederiksen en Jacob Rasmussen waren niet fit genoeg voor een basisplaats en begonnen op de bank. Datzelfde gold voor Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, die de door hen gewenste transfer geen doorgang zagen vinden en de afgelopen week bovendien trainingen misten door ziekte. Door de absenten waren er basisplaatsen voor Enzo Cornelisse, Tom Domgjoni en Oussama Darfalou.

Vitesse kende een droomstart in Waalwijk. Al in de 8e minuut kwam de ploeg van Letsch met 1-0 voor door een goal van Doekhi die een vrije trap van Maxi Wittek tegen het net kopte. De vroege voorsprong gaf Vitesse allerminst de wind in de zeilen, want het was RKC dat het initiatief in de wedstrijd naar zich toe trok. Het team van Joseph Oosting, vorig seizoen nog assistent van Letsch in Arnhem, is heel behoorlijk aan het seizoen begonnen en verraste op de eerste speeldag AZ. Oosting heeft een team met volop routine tot zijn beschikking met spelers als Alexander Büttner (ex-Vitesse), Michiel Kramer, oud-international Vurnon Anita en Richard van der Venne.

Na kopkansen voor Kramer en Anita volgde al snel de verdiende gelijkmaker. Said Bakari, de onvermoeibare flankspeler van de Comoren, kreeg de ruimte om op te stomen en pegelde de bal schitterend in het doel. Een meer dan verdiende goal, want RKC was de beter voetballende ploeg en Vitesse stelde daar bar weinig tegenover.

Letsch besloot in de rust Tananne in de ploeg te brengen voor Tomas Hajek, waardoor Vitesse 4-3-3 ging spelen met Doekhi-Cornelisse als centraal verdedigingsduo en Tannane als rechtsbuiten. De eerste kans was weer voor RKC via de sterk spelende Bakaria, die Markus Schubert aan het werk zette.

Maar terwijl RKC joeg op de voorsprong viel de goal vanuit het niets aan de overzijde. De doelpuntenmaker was Yann Gboho die succes had met een van richting veranderd schot. Een gelukje dat Vitesse goed kon gebruiken. Omdat RKC verwoed op jacht ging op de gelijkmaker kwam er ruimte voor Vitesse om er gevaarlijk uit te komen. Loïs Openda en Darfalou verzuimden goede kansen te benutten om de wedstrijd definitief te beslissen. Positief met het oog op het zware programma dat er aan zit te komen, was dat in de slotfase ook Rasmussen na een lange afwezigheid door een rugblessure als invaller zijn rentree kon maken.