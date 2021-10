Mokkende Arne Slot na gelijkspel tegen RKC: ’Feyenoord was veel beter’

„Tijdens de rust heb ik mijn spelers zeker verwijten gemaakt. Ik vond het minder energiek dan normaal. Nadat we op voorsprong waren gekomen, gingen we verder in een lagere versnelling. Dat was niet voor het eerst dit seizoen”, reageerde Slot bij ESPN op de verrassende achterstand bij de rust (1-2).

Feyenoord kwam na de pauze dankzij Guus Til snel op 2-2, maar de winnende treffer bleef daarna uit voor de Rotterdammers ondanks een groot overwicht en legio kansen. „We zijn de hele wedstrijd veel beter geweest”, mokte Slot.

„We hebben wel 25 keer op het doel geschoten en RKC hooguit twee of drie keer. Zij hebben dan met twee goals een hoog rendement en wij niet”, ging de trainer verder.

„Wij moesten weer in de achtervolging, maar je kunt niet altijd verwachten dat je een achterstand nog weet om te buigen. Je kunt ook kansen blijven missen en dat hebben we in deze wedstrijd gedaan.”

Verdediger Marcos Senesi en middenvelder Til moesten na de rust aangeslagen naar de kant. Volgens Slot heeft het duo niet echt last van blessures. Hij verwacht dat ze er donderdag in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin voor de Conference League gewoon bij zijn.

