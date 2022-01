Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Bergsma in zijn sas met zege bij NK marathon Irene Schouten euforisch: ’Prachtig dat ik het op deze baan kon doen’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Er staat tijdens de NK Marathon geen maat op Irene Schouten en Jorrit Bergsma. Het grote doel van het ongenaakbare duo is natuurlijk het winnen van mooie medailles tijdens de Winterspelen in Peking. Ⓒ Timsimaging

Amsterdam - Hard ijs of zacht ijs, binnenijs of buitenijs; het maakt Irene Schouten en Jorrit Bergsma geen moer uit. Tijdens het OKT in Heerenveen schaatsten ze vorige week subliem en bij de NK Marathon op nieuwjaarsdag kon niemand hen uiteindelijk bijbenen. De Nederlandse kampioenen op de marathon vormen het prinselijk paar binnen de olympische equipe en kunnen bij de Winterspelen in Peking tot koning en koningin worden gekroond. Tenminste, als ze niet te vroeg hebben gepiekt.