Pogacar profiteert van pechdag Jumbo-Visma

In de incidentrijke etappe was het in de finale alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard kreeg te maken met materiaalpech en Primoz Roglic ging onderuit. Eerder in de koers was geletruidrager Wout van Aert ook al gevallen en bijna op een volgauto gebotst.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wist te profiteren van de pechdag bij de Nederlandse wielerploeg. De Sloveen pakte tijd op de Jumbo-renners Vingegaard en Roglic. Uiteindelijk kon Vingegaard het verlies op Pogacar beperken tot 13 seconden. Roglic verloor meer dan 2 minuten. Lichtpuntje voor Jumbo-Visma was wel dat Van Aert zijn gele trui wist te behouden.

De vijfde etappe ging over 157 kilometer van Lille naar Arenberg. Onderweg reden de coureurs 19 kilometer over elf verschillende kasseienstroken waarvan een aantal ook bekend is uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Met nog 40 kilometer te rijden was het peloton in allerlei groepjes verbrokkeld.

Het eerste deel van het peloton was toen al enige tijd in achtervolging op een zestal renners dat er vroeg in de koers vandoor was gegaan. Van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), die zijn debuut maakte in de Tour, zat ook bij het groepje koplopers met onder andere de Deense bergkoning Magnus Cort en Edvald Boasson Hagen en de latere winnaar Clarke.

Van Aert door oog van naald

Een opmerkelijk moment. Nog voor de kasseienstroken in zicht waren, was er met nog zo’n 95 kilometer voor de boeg al een valpartij waarbij geletruidrager Van Aert en Steven Kruijswijk betrokken was. Beide coureurs van Jumbo-Visma kon weer opkrabbelen en hun weg vervolgen. Enkele minuten later ontsnapte een achtervolgende Van Aert aan een botsing. De Belg knalde bijna op een volgauto, maar wist met een bliksemactie een botsing te vermijden.