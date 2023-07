Vroege exit voor Tallon Griekspoor op Wimbledon

De partij tussen Griekspoor en Fucsovics was dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd begonnen. Na ruim een uur begon het te regenen in Londen en er werd diezelfde dag niet meer getennist. Ook woensdag was het door de regen vroeg op de dag lange tijd de vraag of de wedstrijd wel kon worden afgemaakt. Rond 20.00 uur betraden ze alsnog de baan.

Om iets na 21.00 uur besloot Griekspoor het duel met een wilde forehand. De wedstrijd duurde een uur en 56 minuten. Griekspoor noteerde in totaal 42 onnodige fouten, tegenover 26 winners.

Dinsdag begon Griekspoor de wedstrijd met een ace, maar hij leverde alsnog zijn eerste servicegame in. Het bleek de opmaat voor een wisselvallig optreden voor de nummer 31 van de wereld. Griekspoor sloeg slechts drie aces op baan 15 en moest het in de lange rally's vaak afleggen tegen de taaie Hongaar, twee jaar geleden nog kwartfinalist in Londen.

De wedstrijd werd woensdag hervat bij 6-4 3-1 40-40 in het voordeel van Fucsovics. Griekspoor was aan service en hij leverde direct zijn opslaggame in. Het werd 4-1 en niet veel later had de Hongaar de tweede set binnen. In de derde set werd Griekspoor, die nog werd behandeld aan een knie, bij 4-4 gebroken en een game later maakte Fucsovics het zonder problemen af.

Griekspoor begon met de nodige verwachtingen aan Wimbledon. Hij won 2,5 week geleden het grastoernooi van Rosmalen en was als 28e geplaatst. De 27-jarige Griekspoor was een van de drie Nederlandse deelnemers aan het mannenenkelspel.

Brouwer en VD Zandschulp

Gijs Brouwer speelt donderdag op Court 1 van Wimbledon tegen Alexander Zverev. De wedstrijd zou eigenlijk dinsdag al gespeeld worden maar is met twee dagen uitgesteld vanwege de regen in Londen.

De wedstrijd tussen Brouwer en de als negentiende geplaatste Zverev begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dinsdag stond het duel gepland op baan 3 en woensdag op baan 2. Beide keren zorgde de regen ervoor dat de wedstrijd uit het schema gehaald moest worden. De 27-jarige Brouwer maakt zijn debuut op Wimbledon. Hij won vorige week drie kwalificatiewedstrijden.

Het volledige speelschema van donderdag is nog niet bekend. Botic van de Zandschulp komt dan ook in actie in de eerste ronde, tegen de Chinees Zhang Zhizhen.

Wimbledon kan weinig met de scheve verhoudingen in het speelschema. Waar titelhouder Novak Djokovic al twee keer in actie is gekomen, heeft Van de Zandschulp nog geen bal geslagen in Londen.

,,Het schema is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld televisiezenders en de rust voor de spelers. Maar het is niet zo dat alle wedstrijden uit de eerste ronde eerst moeten zijn afgerond, voordat partijen uit de tweede ronde kunnen aanvangen”, laat de toernooiorganisatie in een korte reactie weten.

Omdat het dinsdag en woensdag veel heeft geregend is het speelschema flink verstoord. Omdat de wereldtoppers op de overdekte banen spelen, klinkt er vanuit spelers en tennisfans kritiek op de voordelen die de toppers onbewust genieten. De eersterondepartij van Van de Zandschulp stond voor dinsdag gepland, maar werd woensdagavond verplaatst naar donderdag. Op Wimbledon zijn Centre Court en Court 1 voorzien van een dak.

