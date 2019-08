Overgang Lozano naar Napoli bijna rond

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Lozano, was gisteren in Napels om alle voorwaarden voor zijn speler en de belangenbehartiger zelf uit te onderhandelen. PSV op zijn beurt voert constructieve gesprekken met de Italianen, die ver willen gaan voor het transfertarget waar zij al maanden hun pijlen op hebben gericht. Over diezelfde periode gonsde het doorlopend van de geluiden over een op handen zijnde overstap van Lozano naar de voormalig club van Diego Armando Maradona. Maar nooit eerder ontwikkelde de interesse zich tot de intensieve onderhandelingen zoals deze nu gaande zijn, waarbij alle partijen om tafel zitten om de overgang zwart op wit te krijgen.

Complexe deal

De deal is een complexe, het bedrag richting de 40 miljoen euro is vanuit het perspectief van de Eindhovenaren bruto. Zo vloeit een deel af naar zijn oude club Pachuca en uiteraard delen Lozano en zijn zaakwaarnemer zelf ook mee. Dat is een onderdeel van de voorwaarden waaronder Lozano PSV’er kon worden. En de enige manier waarop, anders hadden de Eindhovenaren nooit de beschikking gekregen over de man die binnen no time uitgroeide tot publiekslieveling en waaraan het nu onder aan de streep alsnog een forse miljoenenwinst overhoudt. PSV heeft een transferbedrag in het hoofd dat het netto aan de deal wil overhouden en de onderhandelingen steven erop af dat dit voor elkaar komt.

Daarmee heeft Lozano afgelopen zondag tegen ADO Den Haag zijn laatste 50 minuten voor PSV gespeeld. Hij stond na een korte aanvaring met zijn trainer Mark van Bommel (om tactisch disciplinaire redenen) in de voorbije week weer in de basis voor Gaston Pereiro (die zijn sleutelbeen heeft gebroken) en toonde zich bij vlagen weer de oude en wervelende Chucky. De aanvaller ging uiteindelijk naar de kant met een blessure. Hij kon bij zijn gang naar de kleedkamer eventjes niet meer zelfstandig lopen, maar de kwetsuur valt alles mee en staat zeker zijn lang gewenste transfer naar de Serie A niet in de weg.

Rendement

Zo komt er een einde aan twee seizoenen Lozano bij PSV, waarin hij vanaf zijn entree indruk maakte. In de Eredivisie kwam Lozano in 59 duels tot 34 goals en 16 assists. Ondanks een wat mindere tweede seizoenshelft vorig seizoen, nadat hij in de zomer voorafgaand op het WK schitterde voor Mexico, overlegt hij een rendement waarmee hij gemiddeld bijna elk duel direct bij een goal betrokken was. Het maakte hem vanaf begin af aan interessant voor clubs uit de Europese (sub)top, die zijn optredens op het WK van 2018 (met name tegen toenmalig wereldkampioen Duitsland wervelde en scoorde hij) ook niet vergaten en hem voor PSV zagen scoren in de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-2) en Internazionale (1-1). Dat laatste zal hij voor Napoli opnieuw mogen doen.