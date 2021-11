André Onana keept tegen Besiktas; Dusan Tadic in spits

Haller, die in zijn eerste vier Champions League-duels zeven keer scoorde, is ongetwijfeld een van de spelers met kleine pijntjes, waar Ten Hag de dag voor het treffen in Istanbul over repte. Ook voor de tegen RKC onnavolgbare Antony is geen basisplaats weggelegd. De Braziliaan wordt zoals verwacht vervangen door zijn landgenoot David Neres.

Ten Hag, die met Ajax zoals bekend al is geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League, benut het uitduel met Besiktas om Onana weer aan het werk te zien. De laatste keer dat de Kat van Kameroen – voor zijn dopingschorsing – voor Ajax in actie kwam, was op 31 januari van dit jaar. Tijdens de afgelopen interlandperiode liet hij tegen Ivoorkust met enkele katachtige reddingen zien het keepen nog niet te zijn verleerd.

Daarnaast is het de verwachting dat Perr Schuurs zijn opwachting maakt in de plaats van Jurriën Timber, die de afgelopen weken met lichte hamstringklachten kampte. Ook routinier Daley Blind krijgt rust. Mohamed Daramy is de vermoedelijke linksbuiten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.