Sprinters stellen teleur op WK: ’Het is klaar, geen eer meer te behalen’

Kai Verbij belandde met 1.08,96 op de achtste plek, Dai Dai N’tab reed de dertiende tijd (1.09,75). De Japanner Tatsuya Shinhama was verrassend de beste op de 1000 meter. De nummer 2 van de 500 meter zegevierde met een baanrecord van 1.08,28. Hij gaat daardoor na de eerste WK-dag aan de leiding in het klassement. Verbij staat zevende, Nuis negende en N’tab twaalfde.

Kulizhnikov

Titelverdediger Pavel Kulizhnikov stelde eveneens teleur. De Rus kwam niet verder dan de zesde tijd (1.08,89). Twee weken geleden reed hij in Salt Lake City bij de WK afstanden nog een daverend wereldrecord: 1.05,69. In het klassement staat hij ook nog achter de Canadees Laurent Dubreuil op de derde plek, op 0,33 seconde van Shinhama.

De drievoudig wereldkampioen liet na afloop weten dat hij niet van plan was om zaterdag nog van start te gaan. Hij voelde dat er bij hem een ziekte zat aan te komen. „Ik zat er op de 1000 meter niet goed in, ik heb eigenlijk geen meter lekker gereden”, mokte Nuis, die nog wel redelijk tevreden was over zijn 500 meter (vijftiende in 35,29). „Ik heb er echt geen verklaring voor. Misschien had het iets te maken met mijn eerste valse start. Daardoor was ik bij de tweede poging toch wat nerveus.”

Knallen in Heerenveen

Volgens Nuis heeft hij weinig tot niets meer te zoeken in Hamar. „Nog twee races rijden en dan lekker naar huis, er zit niks anders op. Ik wil best nog die tweede 1000 meter winnen, maar verder valt er voor mij geen eer hier meer te behalen. Het is klaar. Dan maar volgend weekeinde bij de wereldbekerfinale in Heerenveen nog een keer knallen. Dat is weer een nieuwe wedstrijd. Maar voorlopig baal ik flink van de manier waarop ik hier heb geschaatst.”