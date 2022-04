Guus Hiddink staat voor terugkeer naar Curaçao

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Tussen 2020 en 2021 was Hiddink actief al als bondscoach/technisch directeur van Curaçao. Uiteindelijk zat hij maar bij twee interlands op de bank, omdat hij besmet raakte met het coronavirus en daar langdurig van moest herstellen. Patrick Kluivert verving hem als interim-bondscoach. De voormalige Oranje-international is niet in beeld om weer bondscoach te worden. Nadat de kwalificatie voor het WK in Qatar was misgelopen, werd in onderling overleg besloten het contract met Hiddink te verbreken.

De komst van Hiddink in 2020 leidde tot ruzie met de toenmalige bondscoach Remko Bicentini uit Nijmegen, die tegen zijn zin moest vertrekken. Bicentini gaat overigens wel naar Qatar, als assistent-bondscoach van Canada.