Nieuwe opdoffer voor Michael van Gerwen in Premier League

Van Gerwen begon nog aardig, maar in het vervolg ging het van kwaad tot erger voor de dit jaar zo wisselvallige presterende Brabander. De beste darter van de afgelopen tien jaar had zo graag de koppositie willen heroveren, maar die kan hij voorlopig vergeten. Het halen van de play-offs zal voor Van Gerwen waarschijnlijk geen problemen opleveren.

Deze nederlaag zal aankomen, want van de laatste elf duels van Wright had de drievoudig wereldkampioen er tien gewonnen. Al kwam de nederlaag niet tot stand omdat de Schot briljant speelde. Van Gerwen kwam met minder dan 95 gemiddeld gewoon bijzonder matig voor de dag. In Leeds wordt de dertiende speelronde van de Premier League gespeeld. In totaal zijn er zestien speelrondes. Van Gerwen was de beste op de vierde, vijfde en zesde speelavond, maar haalde op de afgelopen zeven avonden slechts één keer de finale.

Afgelopen weekeinde kreeg Van Gerwen ook al een tik te verwerken. Toen verloor hij met 7-0 in legs van Josh Rock bij de laatste vier het Austrian Darts Open.

Bekijk hieronder de laatste leg.

De avond in Leeds werd uiteindelijk gewonnen door Michael Smith. De regerend wereldkampioen uit Engeland was in de finale met 6-4 te sterk voor Gerwyn Price uit Wales. Voor Smith was het pas de tweede weekzege in de Premier League van het seizoen. In de derde speelronde zegevierde hij in Glasgow.

Volgende week gaat de Premier League verder in Manchester. De play-offs zijn eind volgende maand in Londen.