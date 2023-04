Nieuwe opdoffer voor Michael van Gerwen in Premier League

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Na zijn even pijnlijke als snelle uitschakeling in Ahoy heeft Michael van Gerwen in de Premier League opnieuw een vlotte nederlaag geleden. In Leeds ging het voor de Nederlander, afgelopen woensdag 34 jaar oud geworden, direct mis tegen Peter Wright, die er dit jaar heel weinig van bakt in de prestigieuze dartscompetitie: 3-6 in legs.