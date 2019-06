Poels draagt knappe zege Koninginnenrit op aan Froome

Astana-renner Fuglsang, die als tweede finishte, nam de leiderstrui over van de Brit Adam Yates die nu tweede is op 8 seconden. Nog drie renners staan binnen een halve minuut van de klassementsleider. Poels staat vijfde op 28 tellen. Zondag volgt nog een lastige rit van Cluses naar Champéry.

Uit een vroege kopgroep van 22 renners ontsnapten in de afdaling van de Col de l’Espine Lennard Hofstede en de Fransman Julian Alaphilippe. De Nederlander van Jumbo-Visma ging in de afdaling van de Col du Granier onderuit, sloot weer aan bij zijn medevluchter maar de jeu was eruit. Het tweetal was er niet meer bij voorop toen op de slotklim de groep steeds meer uitdunde. De Kazak Alexei Loetsenko en de Canadees Michael Woods bleven het langst voorop, tot het tempo in de groep der klassementsrenners werd opgevoerd. De Colombiaan Nairo Quintana was de eerste aanvaller, hij werd gecounterd door de Pool Michal Kwiatkowski, ploeggenoot van Poels.

Terwijl Yates moeite had om te volgen, namen Buchmann en Fuglsang de kop over. Poels besloot in de stromende regen een ultieme aanval op het tweetal te doen en achterhaalde ze kort voor de streep. „Deze is voor Chris”, doelde de Limburger op zijn kopman Chris Froome, die in het ziekenhuis herstelt van een zware valpartij eerder in de week. Die kost hem de rest van dit wielerjaar. „Ik hoop dat hij heeft gekeken en het een opsteker voor hem is. Ik voelde me de hele dag goed en de ploeg heeft me geweldig geholpen. Het waren zware meters op het laatst maar toen ik die twee bijhaalde wist ik dat de ritzege erin zat.”