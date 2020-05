Clubs Serie A mogen individuele trainingen hervatten

Het besluit is een handreiking naar de Serie A, want aanvankelijk waren de teamsporten nog uitgesloten van een versoepeling van de regels. Tot zondag gold in Italië dat teamsporten pas vanaf 18 mei de trainingen mochten hervatten.

Clubs en spelers vonden dat onlogisch en ook de Italiaanse bond was het daar niet mee eens. De bond wil koste wat kost de competitie afmaken. Een aantal clubs kreeg alsnog van de eigen regionale autoriteiten toestemming de poorten van hun complex te openen voor individuele trainingen. Sassuolo, Bologna en Parma gaven te kennen daar gebruik van te maken.

Maar nu is er groen licht van de federale regering via een decreet van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Sporters, al dan niet prof, die actief zijn in teamsporten, krijgen toestemming individueel aan lichaamsbeweging te doen."