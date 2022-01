Southampton overgenomen door grote investeringsmaatschappij

Sport Republic en Solak nemen 80 procent van de aandelen over van de Chinese zakenman Gao Jisheng, die 4,5 jaar geleden zijn aandeel in de club kocht. Naar verluidt is er met die deal zo’n 120 miljoen euro gemoeid. De andere 20 procent blijft in handen van Katharina Liebherr, die de club in 2010 erfde toen haar vader Markus overleed.

Southampton-directeur Martin Semmens laat weten dat de club al twee jaar op zoek was naar een nieuwe investeerder om de club vooruit te krijgen. „En nu hebben we de perfecte oplossing gevonden. Sport Republic zijn ervaren investeerders én bekend binnen de wereld van de topsport. Die combinatie is moeilijk te vinden, maar we zijn blij dat we een overeenkomst hebben die onze korte- en langetermijnvisie ondersteunt.”

Southampton staat momenteel veertiende in de Premier League. Daarnaast is het ook nog actief in de FA Cup, waarin het zaterdag Swansea City treft.

Het is de derde grote overname in de Premier League van dit seizoen. Eerder wisselden Newcastle United en West Ham United al van eigenaar.