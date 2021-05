‘Steven Berghuis goedkope en ideale optie voor Ajax’

Premium Voetbal

Interview Ronald Koeman: ’Messi vindt Frenkie een geweldige speler’

De terrassen in Catalonië zijn al een tijdje weer open en midden in de sensationele titelrace van zijn club, zeker na het verlies van donderdag, neemt de coach van Barcelona de tijd om met enige regelmaat bij Spaanse temperaturen in de voorjaarszon te lunchen. Het zijn de schaarse momenten van ontsp...