Formule 1 zet streep door Russische Grand Prix

Donderdag vergaderden de Formule 1-leiding, autosportfederatie FIA en de teams met elkaar. „De conclusie is dat het onmogelijk is om een Russische Grand Prix te organiseren onder de huidige omstandigheden”, meldt de Formule 1 in een statement. „De Formule 1 bezoekt landen over de hele wereld met een positieve visie om mensen en landen bij elkaar te brengen. We kijken naar de ontwikkelingen in Oekraïne met verdriet, zijn in schok en hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie.”

Sinds 2017 is de Russische bank VTB de titelsponsor van de Grand Prix in eigen land. De Russische staat is de grootste aandeelhouder van die firma. Dit jaar zou er voor het laatst in Sotsji worden geracet. De Formule 1 sloot eerder een deal voor een Grand Prix ten noorden van Sint-Petersburg vanaf 2023.

Donderdag waren Sebastian Vettel en Max Verstappen al duidelijk over de huidige oorlogssituatie. Zij stelden beiden dat het onverantwoord zou zijn om in Rusland te gaan racen. Vettel gaf al te kennen dat hij sowieso niet naar Sotsji zou gaan, mocht de Grand Prix dit jaar wel zijn doorgegaan.

Vrijdag maakte de Europese voetbalbond UEFA bekend dat de Champions League-finale in mei niet wordt afgewerkt in Sint-Petersburg, maar in Parijs.

