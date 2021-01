Ajax strikt Oussama Idrissi als vervanger Promes

Zondagavond werd in de Johan Cruijff ArenA nog topoverleg gevoerd tussen directeur voetbalzaken en Marc Overmars en trainer Erik ten Hag, die per sé een vervanger voor Promes wilde. Die – zo veel staat vast – is voor een bedrag tussen de 7,5 miljoen en 10 miljoen euro op weg naar de uitgang.

Geen prioriteit

Maar die transfer naar Spartak Moskou, die negentig procent waarschijnlijk wordt geacht, heeft geen prioriteit, omdat de transfermarkt in Rusland nog een aantal dagen langer open is.

Het allerbelangrijkste voor Ajax was een waardige vervanger voor Promes binnen te halen. Lang was de directie bezig met Kamaldeen Sulemana (18) van FC Nordjaelland, maar de deal is te gecompliceerd en de tijd te kort om de Ghanees nu te strikken. Waarschijnlijk waagt Ajax in de zomer een nieuwe poging.

Voor nu wilden de Amsterdammers een aanvaller huren en de keuze is daarbij op Idrissi gevallen. Voor het in orde maken van het papierwerk en de keuring hebben de Amsterdammers minder dan een dag de tijd, omdat de transfermarkt op 1 februari om 23.59 uur sluit.

