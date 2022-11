Spelers Iran stil tijdens volkslied, BBC-analist draagt OneLove-band naast het veld

De actie van het voltallige elftal, inclusief Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh, heeft te maken met de heersende onrust in het land. Al sinds medio september - toen de 22-jarige Mahsa Amini stierf in een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie - zijn er volop protesten in Iran uit onvrede over het strenge heersende islamitische regime. Meerdere voetballers hadden de voorbije weken al hun steun uitgesproken. De Iraanse staatsomroep heeft de uitzending onderbroken tijdens het volkslied.

Ook op de tribunes was gejoel te horen toen het volkslied werd afgespeeld. In het stadion waren fans te zien die shirts droegen met de tekst „Women, Life, Freedom” (Vrouwen, Leven, Vrijheid). Die tekst wordt herhaaldelijk gescandeerd tijdens de Iraanse protesten van de afgelopen paar maanden.

Defecte ticketapp

Terwijl dat gebeurde stonden er buiten het Khalifa International Stadium nog duizenden fans. Naar verluidt was er een probleem met de ticketapp van de FIFA. Het duel was uitverkocht, maar begon maandagmiddag dus met veel lege stoeltjes op de tribunes.

OneLove-band

Bij Engeland had aanvoerder Harry Kane het plan om met de OneLove-band het veld te betreden. Een verbod van de FIFA stak hier echter een stokje voor door te dreigen met een gele kaart. BBC-analist Alex Scott liep als gepensioneerd voetbalster uiteraard geen risico op een gele kaart. De 140-voudig international van The Lioness deed daarom tijdens de warming-up naast het veld haar zegje met de veelbesproken OneLove-band om haar arm.

Knielen tegen racisme

De voetballers van Engeland hebben als statement tegen racisme geknield voor aanvang van het WK-duel met Iran. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate knielde eerder ook tijdens het EK van vorig jaar.

„We hebben het besproken en we vinden dat we het moeten doen. Dat is waar we als team voor staan. Dit is het grootste podium”, verklaarde Southgate een dag eerder al op de persconferentie.