Frank de Boer verklaart keuze voor Patrick van Aanholt als linksback

„Patrick maakt op dit moment een betere indruk dan Owen”, aldus De Boer in gesprek met de NOS. „De oefenwedstrijden hebben mij van gedachten laten veranderen. Bij Patrick zit er meer energie in momenteel.”

De Boer begint het eerste EK-duel wel ’gewoon’ met Wout Weghorst in de spits en Marten de Roon op het middenveld. Weghorst vormt een aanvalsduo met Memphis Depay. De aanvaller van VfL Wolfsburg krijgt de voorkeur boven PSV’er Donyell Malen en Sevilla-spits Luuk de Jong

De Roon, die in de oefenduels met Schotland en Georgië niet bepaald sterk voor de dag kwam, houdt Ryan Gravenberch uit de basis. De Ajacied liet tijdens zijn invalbeurten een stuk betere indruk achter dan zijn collega van Atalanta.

Bondscoach Frank de Boer tijdens de persconferentie van zaterdag. Ⓒ AFP

Maarten Stekelenburg begint onder de lat. De Boer gaf zaterdag al aan dat de Ajacied dit toernooi zijn eerste doelman is. Eerder viel Jasper Cillessen af vanwege een positieve coronatest. Tim Krul en Marco Bizot zijn de overige twee keepers in de Oranje-selectie.

Jurriën Timber

De 19-jarige Jurriën Timber vervangt Matthijs de Ligt, die bijna is hersteld van een liesblessure. „Je kijkt naar het karakter dat elke speler heeft. Als je ziet hoe Timber in het eerste elftal bij Ajax debuteerde en ook in Europa: hij verblikt of verbloost niet. Wat je nu nog doet, is hem proberen gerust te stellen en te zeggen dat hij ook hier gewoon zijn ding moet doen.”

Quincy Promes is buiten de wedstrijdselectie gevallen en zit op de tribune.

EK 2008

De laatste zege van Oranje op een EK dateert van 17 juni 2008, toen Roemenië (2-0) werd verslagen. Rafael van der Vaart maakte het laatste Nederlandse doelpunt op een Europese eindronde. Hij scoorde op 17 juni 2012 in het verloren groepsduel met Portugal (1-2).

Opstelling

Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Weghorst en Depay.

Oekraïne: Boesjtsjan, Karavajev, Zabarni, Matvijenko en Mikolenko; Sidortsjoek, Zintsjenko en Malinovski; Jarmolenko, Jaremtsjoek en Zoebkov.

Nederland en Oekraïne trappen om 21.00 uur af. Volg het duel hier of hieronder op de voet middels een liveblog en aanvullende statistieken.